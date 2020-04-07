شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صيام بديل سيد رجب فى "جمع سالم" مع زينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان أحمد صيام مؤخراً لأسرة مسلسل "جمع سالم"، للفنانة زينة والمقررعرضه في موسم دراما رمضان المقبل، حيث كان مرشح للدورالفنان سيد رجب أولاً ولكنه اعتذرلانشغاله في أعمال أخرى في الوقت الحالي رغم موافقته المبدئية حينما اجتمع بزينة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

مسلسل "جمع سالم"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حيث يناقش قضايا الأيتام، ويشارك في بطولته بجانب زينة كلا من محمد شاهين، ودلال عبد العزيز، ومحمد عادل، وجاري التعاقد مع باقي النجوم، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان حداد.

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وقررصناع المسلسل الاستعانة بوحدة تصويرإضافية تقودها المخرجة رشا الكردى، لسرعة الانتهاء من التصويرالمسلسل واللحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تواصل زينة تصوير المشاهد بشكل يومى للإنتهاء من تصوير مشاهدها بعد الأجازة الإجبارية التي حصل عليها فريق العمل للوقاية من انتشار فيروس كورونا، واستأنف صناع المسلسل التصوير بعد الإجراءات الوقائية والطبية لحماية العاملين بالكامل.

جدير بالذكر أن أحمد صيام شارك في مسلسل "زلزال" الذي عرض في شهر رمضان 2019، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي".