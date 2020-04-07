شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ترويجى جديد لـ Free Guy بعد تأجيل طرحه لـ نهاية 2020 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة 20th century، فيديو ترويجى جديد لـ فيلمها المقبل Free Guy، الذى تم تأجيل طرحه من 3 يوليو المقبل، إلى 11 ديسمبر من العام الجارى، وذلل بسبب فيروس كورونا، الذى أثر على حركة صناعة وطرح الأعمال السينمائية، حول العالم، الفيديو مدته 3 دقائق و 36 ثانية، واحتوى على العديد من المشاهد الكوميدية لـ بطل اليفلم، الممثل العالمى ريان رينولدز.

ويدور فيلم Free Guy حول اكتشاف صراف يعمل في بنك أنه في الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة.

فيلم Free Guy من بطولة ريان رينولدز، تايكا وايتي، جودي كومر، أوتكرش أمبودكار، جو كيري، ليل ريا هوراى، بريتن أولدفورد، أوين بيرك، آرون وريد، جمال بورشر، كايلا راي فيس، ليا بروسيتو، صوفي ليفي، ديفيد آرثر سوزا، كينيث إسرائيل.

الفيلم من إخراج شون ليفي، ومن تأليف مات ليبرمان، زاك بن.

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وقد حرص النجم ريان رينولدز علي الترويج لفيلمه الجديد Underground 6 في كوريا الجنوبية وبالتحديد في العاصمة سيول، حيث لاقي حفاوة في الاستقبال بشكل كبيرهناك، وذلك قبل بدء انتشار فيروس كورونا حول العالم.

الفيلم من بطولة ريان رينولدز، بن هاردي، ميلاني لوران، أدريا أرجونا، ديف فرانكو، كوري هوكينز، شوبهام سرف، سيباستيان روش، مانويل جارسيا رولفو، سيتارا عطائي، جيمس موراي، ليئور راز، هيلين كاردونا، بايمان معادي، بهارا جولستاني، ومن إخراج مايكل باي، وتأليف ريت ريس وبول فيرنيك.

ويدورالفيلم الجديد حول ستة من الأغنياء الذين يدعون موتهم، ويقومون بعمل فريق ليتمكنوا من القبض على المحتالين.

كما أعلنت شركة 20th century، تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise،لـ دوراين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، لـ يطرح فى 20 يوليو من العام المقبل 2021، بدلا من أن يطرح يوم 24 يوليو من العام الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

فيلم الجديد Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.