محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة ماجي بو غصن، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" صورة لها مع جدتها. وكتبت ماجي: "جدتي عمرا ١٠٣ سنوات.بصحتها الكاملة ووعيها الكامل الله يطول بعمرها" بتقلي يا تيتا قطع عليا كتير حروب ومجاعة ووباء... قلنا خلصت الدنيا. ورجعت كمّلت وأحلى ما كانت وتزوجت وجبت ولاد وربيت ولاد ولاد ولادي. بتعطيني أمل وقوة. وحبيت أتشارك معكن تجربتها التيتا الختيارة الحلوة". وكان آخر أعمال الفنانة ماجي بو غصن مسلسل "بروفا"، المسلسل بطولة أحمد فهمي، ماجي بو غصن، وسام صباغ، نهلة عقل داوود، تأليف يم مشهدي، إخراج رشا شربتجي.

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كانت هذه تفاصيل خبر عمرها 103 أعوام.. ماجي بوغصن تشارك متابعيها حكاية جدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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