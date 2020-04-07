ديانا حداد عن كورونا: "أنها رسالة من السماء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت المطربة ديانا حداد عن الأزمة التي يواجهها العالم حاليًا بشأن فيروس كورونا المستجد، وفترة العزل المنزلي التي نعيشها الآن.

وكتبت ديانا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " لقد نمنا و استيقظنا فوجدنا فجأة ديزني خرجت عن السحر ! باريس لم تعد رومانسية! نيويورك لم تعد مثيرة! لم يعد الجدار الصيني حصناً! و مكة أصبحت فارغة! أصبح العناق و القبلات فجأة أسلحة تخاف منها..و عدم زيارة الآباء و الأصدقاء صار دليل حب".

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وفي تغريدة آخرى كتبت ديانا :" فجأة أدركنا أن لا قيمة فعلية للقوة و الجمال و المال و أصبح أكبر همنا أن نحصل على الأوكسجين! العالم يواصل حياته و أصبح أجمل و أنقى من دوننا و وُضِعنا نحن البشر في أقفاص! أنها رسالة من السماء مفادها ، أنت لست ضرورياً..الهواء و الماء و الأرض كما السماء بدونك كلها بخير معك او بدونك!".

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أنه حتى تاريخ 6/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 541 حالة بزيادة 14 حالة عن يوم أمس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 242 فحصا (دون احتساب الفحوصات التي اجريت للمغتربين ) وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 19 وفاة.