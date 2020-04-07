"هيكسر الدنيا".. هنيدي يهنئ دينا الشربيني على مسلسلها الجديد "لعبة النسيان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان محمد هنيدي، على تهنئة الفنانة دينا الشربيني على مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" بعد طرح إعلانه أمس.

وعلق هنيدي على إعلان المسلسل الذي نشرته دينا، عبر حسابهها على تويتر، قائلًا: "مبروك يا دينا وإن شاء الله يكسر الدنيا".

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يتناول المسلسل حياة امرأة من الطبقة المتوسطة تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين تذكر الماضي ومعايشة الواقع الجديد الذي فرض عليها ، فهى كانت الزوجة التي تقع في غرام شخص آخر وتخون زوجها معه وتقع في ورطه معه عند اكتشافه خيانتها فتضطر إلى قتله ثم تفقد الذاكرة.

يذكر أن المسلسل سيعرض في رمضان على شاشة إم بي سي 1

مسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني و أحمد داود، وإنجي المقدم ورجاء الجداوي ومن تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة.