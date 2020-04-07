محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الفنان محمد هنيدي، على تهنئة الفنانة دينا الشربيني على مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" بعد طرح إعلانه أمس.
وعلق هنيدي على إعلان المسلسل الذي نشرته دينا، عبر حسابهها على تويتر، قائلًا: "مبروك يا دينا وإن شاء الله يكسر الدنيا".
يتناول المسلسل حياة امرأة من الطبقة المتوسطة تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين تذكر الماضي ومعايشة الواقع الجديد الذي فرض عليها ، فهى كانت الزوجة التي تقع في غرام شخص آخر وتخون زوجها معه وتقع في ورطه معه عند اكتشافه خيانتها فتضطر إلى قتله ثم تفقد الذاكرة.
يذكر أن المسلسل سيعرض في رمضان على شاشة إم بي سي 1
مسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني و أحمد داود، وإنجي المقدم ورجاء الجداوي ومن تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة.
كانت هذه تفاصيل خبر "هيكسر الدنيا".. هنيدي يهنئ دينا الشربيني على مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.