شاهد.. ماجد المصري وزوجته يرقصان على “يا كرش السنين”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 03:55 صباحاً - نشر الفنان المصري ماجد المصري مقطع فيديو طريف جمعه بزوجته رانيا ابو النصر وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر ماجد المصري وزوجته في مقطع الفيديو والذي صوره بواسطة تطبيق تيك توك وهما يرقصان بطريقة ساخرة، على أنغام أغنية “يا كرش السنين”. وكان ماجد المصري قد اعلن في فيديو سابق انضمامه الى تيك توك في فيديو قال فيه: “ضغطوا عليا كثير وقالولي لازم تعمل تيك توك” وتابع “القعدة وانتوا عارفين”.

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