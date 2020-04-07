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بوريس جونسون في العناية الفائقة بعد تدهور حالته الصحية

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 03:55 صباحاً - نقل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الى قسم العناية الفائقة في المستشفى بعد أن ساءت حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس .

وقال المتحدث باسم مقر رئاسة الوزراء إن جونسون طلب من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف أنه نقل إلى المستشفى بناء على نصيحة من فريقه الطبي. ويتلقى الان رعاية جيدة.

وكان رئيس الوزراء البالغ من العمر 55 عاما قد أدخل الى مستشفى في لندن مساء الأحد بعد استمرار ظهور الأعراض عليه.

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ويقول بيان صادر عن مقر رئاسة الحكومة: “منذ مساء الأحد خضع رئيس الوزراء لرعاية طبية في مستشفى سان توماس” بعد أن ظلت أعراض المرض ملازمة له.

أضاف البيان أنه “طوال ظهيرة هذا اليوم ساء الوضع الصحي لرئيس الوزراء فنقل إلى قسم العناية الفائقة”، ويتلقى رعاية نوعية من قبل الطاقم الطبي في قسم الصحة الوطنية.

ووصف زعيم حزب العمال الذي انتخب حديثا، كير ستارمر، الأمر بأنه “خبر محزن للغاية”.

وكان جونسون قد نقل إلى المستشفى قبل عشرة أيام لإجراء فحوصات روتينية بعد أن كانت نتيجة الاختبار إيجابية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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