زهرة عرفات تنتقد مطالبة الفنانين بالتبرع في ظل أزمة «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة البحرينية زهرة عرفات عن استيائها الشديد من مطالبة الجمهور المستمرة للفنانين في مختلف المجالات بالتبرع لدولهم والمحتاجين، في ظل أزمة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الفنانة البحرينية قالت، في تسجيل صوتي نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “لا تعتقدون أن الفنانين لديهم ملايين بل هناك بعضهم لا يجد قيمة دفع إيجار منزله”.

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زهرة أضافت: “لا تفكرون أن الفنانين غير متأثرين بهذه الأزمة السائدة بسبب كورونا، من يعتقد ذلك فهو خاطئ لأن هناك العديد من الفنانين مساكين وعلى قد حالهم”.

وكان عدد كبير من نجوم الفن المصري قد شاركوا في “تحدي الخير”،الذي أطلقته جمعية رسالة الخيرية، وذلك لنجدة المتضررين من السيول ومستشفيات العزل الصحي لمرض فيروس كورونا، ومنهم أحمد السقا، ومنى زكي، وأمير كرارة، وأنغام، وناهد السباعي، وتامر حسني، وعمرو يوسف، ومحمد رمضان، وغادة عبدالرازق، وفيفي عبده، وغيرهم.

وزهرة عرفات ممثلة بحرينية استقرت في الكويت بعام 1997، وكانت بداية عملها فيها بداية موفقة حيث شاركت الفنان طارق العلي بمسرحية لن أعيش في جلباب زوجتي، وتوالت أعمالها بعد ذلك فقد شاركت بعدد من الأعمال في التلفزيون والمسرح في دول الخليج.