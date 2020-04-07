محمد رحيم يكشف 3 مفاجآت في ألبوم إليسا الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الملحن المصري محمد رحيم، عن تفاصيل تعاونه مع الفنانة اللبنانية إليسا، في ألبومها الجديد والذي أعلنت مؤخرًا عن تأجيل عرضه وذلك بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

محمد رحيم، قال خلال تصريحه لبرنامج MBCTrending، والمذاع عبر فضائية MBC 4: “عندنا ثلاث أغاني أتنين مصري وأغنية لبنانية من كلمات الشاعرة سهام شعشاع و عملت معها قبل ذلك أغنية وبيستحي وكانت من أول تجاربي في تلحين الأغنية اللبنانية وأنا من محبي الكلام اللبنانية جدًا”.

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وأضاف: “عملت أغنية بتستحي وعملت أغمرني في الألبوم القادم و أغنية اسمها قهوة الماضي وفي مفاجئتين أول تعاون يحصل بيني وبين صديقي الشاعر نادر عبدالله،عاملين أغنية لـ إليسا اسمها عظيمة، الأغنية دي من الأغاني اللي أنا سعيد بيها جدًا وإن شاء الله متفائل بيها وحاسس إنها من الأغاني التي ستحقق شهرة ونجاح كبير والمفاجأة الثانية إنه للمرة الأولى تغي إليسا كلام للمخرج والمنتج نصر محروس وهذه من المرات القليلة إن نصر يكتب حتى مواضيع وأغاني خارج شركته و الألبوم به أغنية ستكون مفاجأة للناس إن شاء الله اسمها بتحب الحياة”.

وكانت إليسا،قد أعلنت عن تأجيل طرح ألبومها الجديد لأجل غير مسمى وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “صحيح الألبوم رح يتأجل شوي بسبب كورونا، ولأنه لا يمكننا الانتهاء من تنفيذ مراحله النهائية، لكن هذا الأمر لن يبعدني عنكم، أوعدكم بأمر قريبا ما، سنغني كمان وكمان”، مؤكدة أنها ستطرح أغنية منفردة قريبًا جدًا.

ألبوم إليسا الجديد يضم 5 أغاني لبنانية والباقي باللهجة المصرية، كما يضم أغنية تحمل اسم “عظيمة”، والتي تناقش قصة مشتركة لجميع النساء، وهي من كلمات الشاعر نادر عبدالله.‏