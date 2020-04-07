شاهد أمير كرارة في صورة مدرسة جماعية في طفولته.. هل تستطيع التعرف عليه؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك النجم المصري أمير كرارة في تحدي نشر صور الطفولة، والذي اطلقه بعض المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكسر ملل فترة الحجر المنزلي، التي فرضتها الدول ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار وباء كورونا.

أمير نشر صورة مدرسية جماعية، ولم يحدد مكانه، وطلب من الفانز أن يحاولوا تخمين مكانه في الصورة، حيث كتب: «انا مين ———- الصف-1-2-3———رقم كام من اليمين اهو نتسلي»، حيث تنافس متابعوه بشكل كبير في تعليقاتهم لتحديد مكان النجم المصري، ولم يقتصر الأمر على الفانز، حيث شارك في المنافسه أصدقاء كرارة من داخل الوسط الفني، وأبرزهم، شيكو، كريم الحسيني، كريم محمود عبدالعزيز، هنا الزاهد، واتفق أغلبهم على أن أمير هو الطالب الذي يقف في الصف الثاني، رقم 3 من الناحية اليسرى.. هل تتفق معهم؟.

Advertisements

يُذكر أن أمير كرارة يُعرض له حالياً برنامج «سهرانين» عبر شاشة ON الفضائية المصرية، حيث يستضيف فيه الفنان المصري، نجوم العالم العربي ورموز ذو قيمة إنسانية.

من ناحية أخرى، يشارك أمير كرارة في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «الاختيار»، حيث يقدم فيه حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

كرارة يشارك في بطولة العمل أمام أحمد العوضي بشخصية “الإرهابي هشام عشماوي” والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار، والعمل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.