محمود حميدة يستأنف «لما كنا صغيرين»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاد النجم المصري الكبير محمود حميدة، لاستكمال تصوير مسلسل “لما كنا صغيرين”، يوم الاثنين 6 إبريل، مع الفنانة ريهام حجاج، وذلك بعد فترة إجازة وصلت إلى أسبوع، والتزامه بقوانين الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ويتواجد النجم القدير في الأستوديو مع أبطال العمل، بعدما كثف المخرج محمد على ساعات التصوير لإنهاء أكبر عدد من المشاهد قبل حلول شهر رمضان الممقبل 2020.

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ومن المقرر أن يشهد المسلسل عودة النجم محمود حميدة إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات منذ مشاركته فى الجزء الأول من مسلسل “الأب الروحى”، من تأليف هانى سرحان وإخراج بيترميمى عام 2017 حيث ظهر فى أول 7 حلقات فقط، كما يعد مسلسل “لما كنا صغيرين” العمل الثالث فقط لمحمود حميدة فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم “ميراث الريح” عام 2013 وكان التجربة الأولى له رغم تاريخه السينمائى الكبير.

ويشارك في بطولة مسلسل “لما كنا صغيرين”، ريهام حجاج، خالد النبوى، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، محمود حجازي، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى، حيث تقع “جريمة قتل” تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجى الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.