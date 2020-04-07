شكرا لقرائتكم خبر عن "إشارة للمسرح".. خالد النبوى يصف الفترة ما بين فيلمى المهاجر والمصير بـ"الجنزير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم خالد النبوى، أن هناك فترة زمنية تسمى بـ الجنزير" بين فيلمي المهاجر والمصير، إشارة منه على "المسرح".

وتابع النبوى خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس المذاع على فضائية DMC، إنه ظل يكافح في تلك الفترة فى المسرح، إذ تعلم الكثير على يد الفنان الكبير عبد المنعم مدبولى، وكذلك المخرج الكبير جلال الشرقاوى

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فى سياق مختلف، يعرض حاليا للنجم خالد النبوى مسلسل "ممالك النار" على قناة cbc والذى يوثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بدايات القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن قصة مسلسل ممالك النار تكشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.

"ممالك النار" بطولة النجم خالد النبوى، ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبد المنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج البريطانى "بيتر ويبر"، الذى قدم عددا من الأفلام الشهيرة.