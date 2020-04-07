شكرا لقرائتكم خبر عن النبوى: صلاح أبو سيف رشحنى لـ"المواطن المصرى" وإيناس الدغيدى وجهتنى ليوسف شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد النبوى، إن فيلم "ليلة عسل" قدمته وأنا فى السنة الأولى بمعهد السينما مع عباقرة السينما، مشيرا إلى أن الأستاذ صلاح أبو سيف قال لي أنت بتعمل فيلم دلوقتى، بس خد بالك أن فيلمك التانى هو اللى هيكون الأهم بالنسبة لك، أما المخرج الكبير صلاح أبو سيف قالى فيلمك التانى معايا وكان فيلم "المواطن المصرى".

وتابع خالد النبوى أثناء لقائه ببرنامج صاحبة السعادة المذاع على شاشة dmc "صلاح أبو سيف، قالى أنت هتمثل مع الكبار عزت العلايلى وعمر الشريف وصفية العمرى"، وهذا كان أمر كبير بالنسبة ليا، وكنت مخضوض وقتها الحقيقة.

وأشار النبوى، إلى أنه عقب تقديمه لمسلسل بوابة الحلوانى، عرض عليه 3 أفلام دفعة واحدة، وكانت مع شركة إيناس الدغيدى ، لافتا إلى أن إيناس وجهتنى بضرورة التعاقد مع يوسف شاهين على فيلم "المهاجر" وقتها، وقالت لي ااجرى على يوسف شاهين، وقلت لها انتا مضيت فيلم "ديسكو كيسكو"، قالت لي "مش مهم أنا هقطع العقد".

Advertisements

وفى سياق مختلف، يعرض حاليا للنجم خالد النبوى مسلسل "ممالك النار" على قناة cbc والذى يوثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بدايات القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن قصة مسلسل ممالك النار تكشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.

"ممالك النار" بطولة النجم خالد النبوى، ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبد المنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج البريطانى "بيتر ويبر"، الذى قدم عددا من الأفلام الشهيرة.