شكرا لقرائتكم خبر عن "مدبحة الأشقاء".. إثارة وتشويق فى برومو "البرنس" قبل عرضه على DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، البرومو التشويقى الرسمى للمسلسل المقرر عرضه في رمضان على قناة DMC، واحتوى البرومو على أزمات بين بطل العمل "رضوان البرنس" وأشقائه، كما أوضح سجن رضوان وخلافات في عائلة البرنس، مما أضفى إثارة وتشويقا على الأحداث، حيث نشر رجل الأعمال تامر مرسى البرومو منذ قليل.

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وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد كشفت عن بوستر جديد للمسلسل، والمتوقع أن ينافس بقوة خلال موسم دراما رمضان، وظهر عليه اسم العمل وباقى صناعه، ويقوم بإخراجه محمد سامي، والذي يتولى أيضاً كتابة قصة وسيناريو وحوار العمل، كما طرحت الشركة المنتجة للعمل البوستر الأول وتصدره بطل العمل محمد رمضان.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى.