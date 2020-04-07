شكرا لقرائتكم خبر عن 109 مليون جنيه حصيلة الربع الأول من سينما 2020 قبل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت الظروف التي تمر بها مصر حالياً بسبب تفشى فيروس كورونا، في اغلاق دور العرض السينمائية قبل أسبوعين، وذلك ضمن قرارات الحكومة المصرية التي اتخذتها للوقاية من انتشار كورونا ومنع التجمعات التي تساعد على انتشار الفيروس، ليتوقف النشاط السينمائي تماماً برفع كل الأفلام التي كانت تعرض في هذا التوقيت، إضافة إلى احتمالية استمرار هذا الوضع بعض الوقت وهو ما يجعل احتمالية كبيرة لإلغاء موسم عيد الفطر السينمائي.

وشهد الـ 3 أشهر الأولى من العام طرح 9 أفلام في الفترة ما بين نهاية 2019 وشهر يناير وفبراير، ولم تحقق معظم هذه الأفلام الإيرادات المنتظرة من قبل صناعها، فبعيداً عن فيروس كورونا فان غالبية الأفلام التي عُرضت ضعيفة ولا تعتمد على نجوم شباك بل أنها "بواقى من العام الماضى" حيث تم تأجيلها، وجاءت الحصيلة الكاملة لفترة الثلاثة أشهر الأولى – الربع الأول من هذا العام- 109 مليون جنيه مقسمة على 9 أفلام.

البداية كانت بفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى والذي طرح يوم 25 ديسمبر واستمر حتى إغلاق دور العرض، فحقق اجمالي إيرادات وصلت إلى 46 مليون و 560 ألف جنيه، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته زينة وخالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

فيلم "لص بغداد" للنجم محمد امام حقق 32 مليون جنيه حيث انطلق في دور العرض يوم 22 يناير الماضى واستمر حتى قرار اغلاق السينمات، ويشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "بنات ثانوى" حقق 7 مليون و 800 ألف جنيه، حيث طرح في دور العرض يوم 6 يناير الماضى، وهو بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، تدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات فى الثانوية العامة عن ذواتهن وشخصياتهن.

فيلم "رأس السنة" انطلق في دور العرض يوم 5 فبراير الماضى بعد فترة كبيرة من التأجيلات، وحصد إجمالي إيرادات 3 مليون جنيه، والعمل بطولة إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك هدى المفتى وسالى عابد، وتأليف محمد حفظى وإخراج محمد أحمد صقر فى تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم.

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فيلم "صندوق الدنيا" حصد إجمالي إيرادات مليون جنيه بعد طرحه في دور العرض يوم 19 فبراير الماضى، والفيلم بطولة رانيا يوسف وخالد الصاوى وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروي الأزلي وإخراج عماد البهات وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع فى كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أو الفشل.

فيلم "يوم وليلة" انطلق في دور العرض يوم 6 يناير الماضى وحصد اجمال إيرادات 2 مليون و 850 ألف جنيه، وهو بطولة خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، وعرض الفيلم في أكثر من مهرجان سينمائى مثل الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، ومهرجان مالمو السينمائي.

فيلم "دفع رباعى" طرح في دور العرض يوم 1 يناير هذا العام وحقق 140 ألف جنيه فقط، وهو بطولة أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، أحمد عزمى، اللبنانية تاتيانا، أحمد العمدة، التونسية إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جلال، سمسم شهاب، المطرب الشعبى محمود الحسينى، حنان عطية، هند، وحسن عبد الفتاح، أحلام الجريتلى، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، سيناريو خالد سليمان ومحمد عواد، وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

فيلم "دماغ شيطان" انطلق يوم 22 يناير الماضى وحقق إجمالي إيرادات 87 ألف جنيه فقط، وهو بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.

وأخيراً فيلم "بعلم الوصول" الذى حقق 86 ألف جنيه فقط في شباك التذاكر حيث طرح يوم 26 فبراير الماضى، وهو بطولة بسمة وبسنت شوقى ولبنى ونس وتأليف وإخراج هشام صقر، وتدور أحداثه حول هالة التي صارت أم وتعاني مع الضغوط التي تحتمها عليها كونها أم، باﻹضافة إلى اعتلال صحتها العقلية، وحزنها على فراق والدها، وسجن زوجها والذي تحاول إخراجه من السجن، وفي يوم تعثر على رسالة تلقي الضوء على منظور جديد ﻷفكارها.