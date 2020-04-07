شكرا لقرائتكم خبر عن "ما تيجى تأخدينى قلمين".. ماجد المصرى وزوجته فى فيديو كوميدى جديد على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان ماجد المصرى، على مشاركة فيديو كوميدى برفقته زوجته رانيا أبو النصر، أثار إعجاب جمهوره على السوشيال ميديا، خلال تواجدهما في العزل المنزل ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، على موقع تيك توك.

الفنان ماجد المصرى، ظهر مع زوجته رانيا أبو النصر، حيث يعايران بعضهما بزيادة الوزن، بينما أشاد جمهوره على انستجرام، حيث علق أحدهم:"ياريت العزل المنزلى يطول"، وأضاف آخر:"دمك خفيف يا نجم بس ده مش كرشك صح".

وكان شارك الفنان ماجد المصرى بفيديو له من قبل عبر تطبيق "تيك توك"، بمشهد من مسلسل زلزال مع أبنائه، حيث جسد ابنه دوره بينما جسد هو دور الفنان محمد رمضان، فيما علقت زوجته على الفيديو قائلة :"العيلة اتجننت خلاص".







وكان انضم الفنان ماجد المصرى إلى تطبيق "تيك توك"، مثل غيره من النجوم والنجمات فى الفن والرياضة، الذين انضموا إلى التطبيق خلال الأيام الماضية، لشغل وقت فراغهم فى العزل المنزلى الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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ونشر ماجد المصري فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :" ضغطوا عليا كتير قالولي لازم تعمل تيك توك القاعدة بقي انتو عارفين".

ويغيب النجم ماجد المصرى عن دراما رمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، والمخرج إبراهيم فخر، بينما عرض له آخر أعماله "بحر" من 60 حلقة وخاض به أولى بطولاته في الدراما، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

كما يستعد النجم ماجد المصرى بعد انتهاء العزل المنزلى لبدء تصوير مشاهده خلال أحداث مسلسل "الوجه الآخر"، والذي يقوم ببطولته في عالم الدراما للمرة الثانية بعد مسلسل بحر .

مسلسل "الوجه الآخر" يضم إلي جانب ماجد المصرى العديد من النجوم والنجمات مثل نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى، وتجرى الشركة المنتجة ابرام باقى التعاقدات مع بعض الشباب، وهو سيناريو وحوار فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش.