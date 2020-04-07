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أول تعليق من ليلى علوى بعد وفاة طليقها منصور الجمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة الكبيرة ليلى علوى، طليقها رجل الأعمال منصور الجمال، الذى توفى منذ ساعات قليلة بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية بعد صراع مع المرض، حيث أصيب بالتهاب رئوى حاد.

ونعت "علوى" الجمال عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" قائلة، إنا لله وإنا اليه راجعون.. ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال منصور الجمال الذي وافته المنية . ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقاءه الصبر والسلوان".


 

وتوفى اليوم، رجل الأعمال، منصور الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة "نيو جيزة" للتنمية العقارية، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وبعد صراع مع المرض.

وكانت مصادر قد أكدت لـ"الخليج 365"، أن الحالة الصحية لمنصور الجمال، تدهورت خلال الأيام الماضية، بعد أن شعر بأعراض أنفلونزا، وعند إجراء الكشف الطبى، والتحاليل المعملية، ثبت إصابته بالتهاب رئوى حاد، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، نظرًا لتعرضه لـ"نزلة شعبية حادة".

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