شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى: أحمد زكى كان فرحان بالمهاجر.. وفريد شوقى قاللى أنا شاورت عليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنا خالد النبوى، إنه جلس مع الفنان القدير أحمد زكى عن طريق المخرج يوسف شاهين، حيث ذهبا سوياً إلى الفندق الذى يقيم فيه، وجلسنا جميعنا نتحدث عن أمور كثيرة، مشيرا إلى أن زكى قال لى أنت ممثل هائل، وذلك عندما شاهد فيلم "المهاجر" وقال لى نصاً: حقيقى أنت موهوب وأنا شفت الفيلم وكنت فرحان بيه جدا.

وتابع النبوى خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" أن الفنان القدير رحمة الله عليه فريد شوقى، أثناء إحدى الحفلات وأمام الجميع، قال يا نبوى: أنا شاورت عليك، وكنت عارف أنك هتكون نجم كبير، زى ما شاورت على كذا وكذا متحفظاً على ذكر الأسماء.

وفى سياق مختلف، يعرض حاليا للنجم خالد النبوى مسلسل "ممالك النار" على قناة cbc والذى يوثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بدايات القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن قصة مسلسل ممالك النار تكشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.

Advertisements

"ممالك النار" بطولة النجم خالد النبوى، ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبد المنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج البريطانى "بيتر ويبر"، الذى قدم عددا من الأفلام الشهيرة.