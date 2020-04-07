شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تعلن عن بث موسيقى زاخر بالنجوم لصالح محاربى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت مغنية البوب الأمريكية ليدي جاجا اليوم الاثنين عن بث موسيقي عالمي يشارك فيه بول مكارتني وليزو وبيلي إيليش وآخرون لدعم العاملين بالرعاية الصحية الذين يتصدون لتفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.

يُذاع الحدث الذي يحمل عنوان (عالم واحد: معا بالمنزل) عبر عدة قنوات تلفزيونية وشبكات رقيمة بأنحاء العالم في 18 أبريل . وسيقدمه مذيعو البرامج التلفزيونية الليلية جيمي كيميل وجيمي فالون وستيفن كولبير.

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ودعيت جاجا، التي قالت إنها ساهمت في حشد هؤلاء النجوم، إلى إفادة منظمة الصحة العالمية بشأن تطورات فيروس كورونا اليوم الاثنين للكشف عن المشروع وهو جهد مشترك مع جماعة (جلوبال سيتيزن) لمكافحة الفقر.

وقالت جاجا إن المنظمين جمعوا بالفعل 35 مليون دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة. وستذهب الأموال لصالح صندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة مرض كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية. وقالت إن هدفهم جمع أموال قبل البث التلفزيوني المنتظر حتى يستطيع المشاهدون "الجلوس والتمتع بالعرض الذي تستحقونه جميعا".

وبحسب البيان سيظهر في الحدث ويقدم عروضه ألانيس موريسيت وأندريا بوتشيلي وبيلي إيليش وكريس مارتن وديفيد بيكام وإلتون جون وجون لجند وكيث إربان وستيفي وندر وآخرون.