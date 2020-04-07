شكرا لقرائتكم خبر عن بكلمات مؤثرة.. مصطفى فهمى وزوجته ينعيان رجل الأعمال منصور الجمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص كل من الفنان مصطفى فهمى، وزوجته الإعلامية فاتن موسى، على نعى رجل الأعمال منصور الجمال الذى توفى بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية بعد صراع مع المرض، حيث أصيب بالتهاب رئوى حاد.

نعى الفنان مصطفى فهمى، رجل الأعمال منصور الجمال، قائلاً: "رحل إلى جوار ربه اللطيف الحليم الرؤوف الكريم الرحمن الرحيم..صديقي وأخي وحبيب العمر العزيز عليّ منصور الجمال..وداعاً يا صديقي..وداعاً يا صانع الفرح.. أحدّث نفسي مع من سأسترسل في الضحك بعد الآن..مع من سأُقهقه ضحكاً.. مع من سأتشارك مناسباتنا السعيدة وأعيادنا ولحظاتنا اليومية.. سأشتاق إليك كثيراً يا رفيق الأيام يا صديقي وأخي.. سأفتقدك يا منصور..الله يرحمك والجنة تكون نصيبك..الفاتحة لروحك الحلوة يا حبيبي يا منصور".

كلمات مصطفى فهمى

وقالت الإعلامية فاتن موسى:"ربّ أخاً لم تلده أمّك، فكيف إذا كان نعم الأخ والصديق الصدوق القريب الوفي الصادق المؤتمن الذي كان بمثابة أخ ووالد وناصح وداعم معنوى ليّه هنا في بلدي الثاني بلد زوجي الحبيب مصر".



فاتن موسى

وأضافت :"هكذا كان منصور الجمال.. محباً في العسر واليسر في السرور والامتعاض.. في الصمت والكلام.. في كل الأوقات.. قلبه لم يحمل لي ولزوجي أخاه ورفيق عمره سوى الحب والحب والحب ولا شيء غير الحب، قلبه الذي رحل لم يضمر لنا سوى الأمنيات بالسعادة والفرح وكل ما هو جميل..أبداً لم يضمر السوء يوماً.. أصرّ دوماً على أن يقوم بمقام أهلي هنا في مصر؛ كان دائما يقول لي أنا هنا وأمام مصطفى أنوب عن عائلتك الكريمة.."

وتابعت: "والليلة رحل عنا دون سابق إنذار أو وداع، ليترك لنا غصّة وذكريات كثيرة جداً ستبقى في وجداننا عنه ومعه، وإيماناً مطلقاً بقضاء الله وقدره.. ودعاءً خالصاً من القلب بأن يتولاه الله بمزيد من عطفه ورحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته..منصور كان مُحباً يصدّر الحب لكل الناس ولم يعرف قلبه الضغينة أو الحقد يوماً..رحمة الله عليك يا منصور يا أغلى صديق وإنا لله وانا اليه راجعون ".

وتوفى رجل الأعمال، منصور الجمال، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وبعد صراع مع المرض. وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن الحالة الصحية لمنصور الجمال، تدهورت خلال الأيام الماضية، وثبت إصابته بالتهاب رئوى حاد، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، نظرًا لتعرضه لـ"نزلة شعبية حادة".

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جدير بالذكر أن رجل الأعمال منصور الجمال، تخرج فى كلية الحقوق، وعمل فى بداية حياته دبلوماسيًا فى جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد المشروعات فى مصر والعديد من دول العالم.