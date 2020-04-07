فن ومشاهير

شغالة من البيت بس بتجيب فلوس.. شوف كيم كارشيان بتعمل إيه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجبر تفشي فيروس الجميع علي الجلوس في المنزل ولأن الأمر يحتاج لمزيد من الوقت للوقوف في مواجهة الفيروس، لجأ الجميع للعمل من المنزل سواء المواطنين العاديين أو حتي المشاهير.

كيم كاردشيان واحدة من المشاهير التي لم يقف الحجر المنزلي عائق أمامها بل علي العكس حولت الأمر إلي شئ إيجابي وبدأت تروج لمجموعتها الجديدة من الملابس أثناء وجودها بالمنزل، وبدأت تنشر تلك المجموعة وأستطاعت أن تحقق أرباح مرتفعة دون التحرك من المنزل.

 

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من جانب آخر فاجأت كيم كاردشيان البالغة من العمر (39 عاما) العالم بإعلانها التبرع عن طريق خط انتاجها بمبلغ مليون دولار للأسر المتضررة من كارثة انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم.

 

قالت كيم كاردشيان في البيان : " لدعم الأمهات والأطفال المحتاجين خلال هذا الوقت، تلتزم SKIMS بالتبرع بمليون دولار للأسرالمتضررة من انتشار COVID-19 ".

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واصلت كيم كاردشيان وهي أم لأربعة أطفال قائله: أنا ممتنة جدا لكم جميعا ممن دعموا "SKIMS" منذ أن بدأنا قبل 6 أشهر ، لقد كان حلمي منذ فترة طويلة، ولم يكن ممكنا إلا من خلال حبكن لما نقوم به ".

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وقالت كيم: "لقد جاءت الذكرى النصف السنوية أي مرور 6 أشهرعلى إطلاق منتجنا بالتزامن على وقوعنا وسط أزمة عالمية أكثر من أي وقت مضى، فمن مسؤوليتنا أن نرد الجميل ونفعل ما بوسعنا لمساعدة الآخرين".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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