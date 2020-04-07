شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى: "يوم وليلة" حالة خاصة بالنسبة لى..ويكشف كواليس تعامله مع الطفلة ميرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر خالد النبوى عن سعادته بفيلمه الأخير "يوم وليله" أثناء لقائه مع برنامج صاحبة السعادة، الذى عرض في دور العرض السينمائى الفترة الماضية، حيث جسد شخصية منصور الذهبي، قائلاً: في البداية عندما قرأت السيناريو شعرت بحالة حب شديدة بعلاقة منصور بابنته على الورق، مشيرا إلى أنه عقد عدة جلسات عمل مع الطفلة ميرنا التى جسدت معه دور ابنته، لكى يعرف عنها أكثر، لافتا إلى أنه ظل يأخذ المعلومات من والدها ووالدتها لكى يعرف كيفية التعامل معها، وهو ما بدأ واضحاً فى المشاهد المؤثرة، ومنها عندما كانت تتأثر بطردنا من الحارة وقالت لى نصاً "أنت كويس".

وفى سياق مختلف، يعرض حاليا للنجم خالد النبوى مسلسل "ممالك النار" على قناة cbc والذى يوثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بدايات القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن قصة مسلسل ممالك النار تكشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.

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"ممالك النار" بطولة النجم خالد النبوى، ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبدالمنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج البريطانى "بيتر ويبر"، الذى قدم عددا من الأفلام الشهيرة.