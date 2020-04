شكرا لقرائتكم خبر عن عودة جميع نجوم فيلم Call Me by Your Name فى الجزء الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج لوكا جوادانيينو، عن بدء تحضيرات الجزء الثانى لفيلم Call Me by Your Name ، مؤكداً أن كل نجوم العمل سيعودون للجزء الثانى، وعلى رأسهم الممثل الأمريكى الحائزعلى الأوسكار تيموثي تشالاميت، أرمي هامر، مايكل ستولبرج، وغيرهم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، كان قد أكد من قبل جوادانيينو، العل على تكملة للفيلم، الذى حقق أربعة ترشيحات للأوسكار، منهم أفضل فيلم. وقال جوادانيينو، أنه متحمس للجزء الثانى من العمل بعد أن قرأ مسودة، لتكملة رواية أكيمان، لى أن يطرح الجزء الجديد من العمل تحت اسم Find Me، لكن لم يؤكد أى من العاملين على الجزء الجديد الأمر. وقد أكد الممثل الأمريكى أرمى هامر أن فيلم Call Me By Your Name سيكون له جزء ثان، بعد إثاره الجدل التى حظى بها الجزء الأول حول العالم منذ صدوره العام الماضى، وذللك منذ عامين، Advertisements الفيلم مقتبس عن رواية Call Me by Your Name والذى تم تحويله إلى فيلم سينمائى وفاز بجائزة أفضل سيناريو مقتبس ضمن جوائز الأوسكار الـ90 لعام 2018، العمل صدر فى 19 يناير من عام 2018. صدرت رواية call me by your name المقتبس عنها الفيلم عام 2007، للكاتب اليهودى أندريه أكيمان، المولود فى مصر فى الثانى من يناير 1951، فى الإسكندرية، وحاصل على الدكتوراه فى الأدب المقارن من جامعة هارفارد، وهو رئيس برنامج دكتوراه فى الأدب المقارن ومؤسس ومدير معهد الكتاب فى مركز الدراسات العليا. وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب تنمو براعمها بين فتى مراهق وضيفة الصيف النزيلة بقصر والديه على شاطئ (الريفيرا) الإيطالي، وخلال أسابيع الصيف التى لا تهدأ، تتطور العلاقة بينهما وتتوجها رغبتهما في أن يكونا لبعضهما البعض، وبينما يختبران مراحل العلاقة يواجهان خوفهما بألا يعثرا على مثل علاقتهما الحميمة مرة أخرى.

