شكرا لقرائتكم خبر عن الملل يعمل اكتر من كده..هيو جاكمان بالأيس كاب ومراته بروب الحمام فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حالة الملل التي يعيش فيها أغلب الجالسين بالمنازل بسبب تفشي فيروس كورونا أصابت النجوم أيضا، حيث رصدت عدسات المصورين أسرة هيو جاكمان وهما علي شاطئ هامبتونز في نيويورك.

وظهر هيو جاكمان وهو يرتدي ملابس شتوية وأيس كاب إلي جوار زوجته ديبورا لي فرنيس والتي ظهرت بروب الحمام وابنته آفا وكلباهما في نزهة علي الشاطئ للخروج من حالة الملل التي أصابت الكثيرون بسبب الحجر المنزلي ودعوات عدم الخروج من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا.

من جانب أخر تسبب انتشار الفيروس فى توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، لكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت إصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم، خاصة أن في الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم أولهم كان توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا، إلا آن العناية الالهية انقذتهما وتعافا من الفيروس.