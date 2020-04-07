شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى: تدريبات "ممالك النار" أخذت مجهودا كبيرا.. وركوب الخيل كان الأصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان خالد النبوى أثناء لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية dmc، أن ممالك النار كان مرهقا للغاية ذهنياً وجسدياً، مشيرا إلى أن "طومان باى" شعرت من خلاله أنه تم اختيارى لكى أعبر عن هذا البطل العظيم، كى أعرف الناس قصة هذا الشخص العظيم، لافتا إلى أنه كان يحب طومان باى فى الحقيقة، وكان يتمنى أن يقدم شخصيته في عمل فنى.

وأضاف النبوى، أنه شعر بمسؤلية كبيرة تجاه تقديم تلك الشخصية عندما تحدث صناع العمل معه، لافتا إلى أنه قرأ ما يقرب من 6 كتب، وتلقى العديد من التدريبات، حيث كان يتدرب لمدة ساعة على الخيل، وساعة أخرى على السلاح، وبالتالي كان الموضوع صعبا للغاية ومرهقا.

وتابع الأمر لم يتوقف عن التدريبات مع الخبراء فقط، بل امتدت التدريبات حتى عودتى للفندق وكنت أتدرب على السباحة والاسكواش، والجيم، وخلافه، وهو الأمر الذى كان يفعله طومان باى، كان جاهزاً طوال الوقت.

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فى سياق مختلف، يعرض حاليا للنجم خالد النبوى مسلسل "ممالك النار" على قناة cbc والذى يوثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بدايات القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن قصة مسلسل ممالك النار تكشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.

"ممالك النار" بطولة النجم خالد النبوى، ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبدالمنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج البريطانى "بيتر ويبر"، الذى قدم عددا من الأفلام الشهيرة.