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شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى يفخر بتصنيع مصنع غزل المحلة الكمامات.. اعرف ماذا قال؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمود البزاوى، على سعادته لقيام مصنع غزل المحلة إنتاج 100 كمامة في الدقيقة الواحدة، مشيرا أن والده الراحل كان أحد العمال بالمصنع.
ونشر الفنان محمود البزاوى، صورة لعمال غزل المحلة، عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق:"بما إني محلاوي ووالدي واحد من عمال مصنع غزل المحلة الله يرحمه .. عايز أقول أني فخور جدا بتصنيع ماكينة كمامات طبيه بورش الشركة بمعدل 100كمامه في الدقيقة .. تعيشي يا محلة يا فخر الصناعة المصرية .. و تحيا مصر".
محمود البزاوى
ينتهى الفنان محمود البزاوى من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "فرصة ثانية" بعد 4 أيام حيث يكثف مخرج العمل مرقس عادل عدد ساعات التصوير بشكل يومى للحاق بالعرض فى موسم دراما رمضان المقبل.
مسلسل "فرصة تانية"، يشارك فى بطولته ياسمين صبرى كل من أيتن عامر، إدوارد، أشرف زكى، هبة عبد الغنى، أحمد مجدى، أحمد الشامى، محمد دياب، محمود البزاوي، كريم عبد الخالق، تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.
وكانت آخر أعمال محمود البزاوى مسلسل "أبو جبل" الذي قدمها في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فى بطولته النجم مصطفى شعبان، محمد دياب، نجلاء بدر، حسن حسني، محمد علي رزق، عائشة بن أحمد، مريم حسن، عايدة رياض، ناهد رشدي، وأخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح.
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