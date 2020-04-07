شكرا لقرائتكم خبر عن "رح نضلّ هيك قد ما مرق علينا إيّام صعبة": شاهد إليسا ترقص رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رقصت الفنانة اللبنانية إليسا خلال تواجدها في الأستديو وتسجيلها إحد أغانيها الجديدة ، وسط حالة من البهجة والفرح في ظل الأجواء انتشار فيروس كورونا المستجد سواء في مختلف دول العالم.

الفنانة إليسا، نشرت فيديو عبر حسابها بموقع تويتر:"هيدا نحنا بالاستديو، هيدا جوّنا..و رح نضلّ هيك قد ما مرق علينا إيّام صعبة، و رح نضلّ نغنّي.. كمان و كمان".

وكانت وعدت الفنانة اللبنانية، إليسا جمهورها، بأنها ستطرح أغنية "سنجل" قريبًا، قائلة: "سأطرح أغنية قريبًا، حتى أقرب مما تتخيلون، انتظروا الأيام القليلة المقبلة.



إليسا

وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر:" سوف أطرح أغنية واحدة قريبًا جدًا، حتى في وقت أقرب مما تتوقعون، لكن لا تستعجلونى، فقط انتظروا التحديثات في الأيام القادمة".

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وكانت الفنانة إليسا قد هاجمت الحكومة اللبنانية، بعد قرار رئيس الوزراء حسان دياب المضي قدما في تنفيذ مشروع بناء سد "بسري" جنوب لبنان، مشيرة إلى ضرورة التفكير في مساعدة اللبنانيين بعد بقائهم في المنزل للوقاية من فيروس كورونا، وأن الهدف من وراء ذلك بأن الناس لم يتظاهروا فى ظل تلك الظروف.

وقالت إليسا، عبر حسابها بموقع توير :" بأيا دولة بالعالم عم تجتمع الحكومة لتقر سدود بها الظروف، بس لأنو الناس ببيوتن وما رح يتظاهروا ؟ بدل ما يفكروا يساعدوا الناس اللي مش قادرة تأمّن أكل وشرب، بالن بمليارات سد بسري اللي ما رح يجينا منو إلا دمار البيئة بلا فايدة! طيب هيدي عمالة للعملة وهدم البيئة؟:.

على الجانب الآخر، تتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، عقب إنتهاء التوترات العالمية الخاصة بفيروس كورونا.

إليسا تعاونت فى ألبومها الجديد مع الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتين الأولى بعنوان "هعتبرك مت"، وهى من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والثانية لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، من ألحان أحمد زعيم.