شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يروج لـ"شاهد عيان" قبل عرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم حسن الرداد الترويج لمسلسله المقبل "شاهد عيان" المقرر أن يخوض به موسم دراما رمضان المقبل، بنشر بوسترات العمل واحدا تلو الآخر، والمسلسل يخرجه محمد حماقى وتأليف أحمد مجدى، ويبدو من البوستر أن حسن الرداد يبتعد قليلا عن الكوميديا التى اعتاد أن يقدمها خلال السنوات الأخيرة.



حسن الرداد

ويجسد من خلاله حسن الرداد شخصية ضابط يدخل فى مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويحمل العمل عددا من المفاجآت، ويشارك فى بطولته كل من: وليد فواز، محمد لطفى، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقى، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن رومانسى .

وكانت آخر أعمال حسن الرداد الدرامية مسلسل "الزوجة 18"، وشارك به خلال السباق الرمضاني الماضى، وشاركه في البطولة النسائية ناهد السباعي وهيدي كرم، حيث جسّد خلاله دور رجل زير نساء، ويقع في الكثير من المشكلات بسبب علاقاته النسائية وتعدد زيجاته التي تصل إلى الرقم 18.

ومن ناحية أخرى انتهى حسن الرداد من تصوير فيلمه "توأم روحى"، حيث طرحت الجهة المنتجة مؤخراً البوستر الدعائى الأول للعمل، وتأمل أن تنتهى جائحة كورونا لتتمكن من طرحه بدور العرض السينمائى الفترة المقبلة .