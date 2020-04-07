شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى لـ صاحبة السعادة: أصبت بقصور حاد بالشريان التاجى.. والإرهاق السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم خالد النبوى أثناء استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" إنه شعر بتعب شديد في قلبه، أثناء إجرائه حوار صحفى، وقال للصحفى الذى يجرى معه الحوار إنه يشعر بتعب شديد، وقال نصا: "أنا عايز أروح المستشفى"، مشيرًا إلى أن زوجته تحدثت مسرعة للطبيب الخاص، وقال لها خليه يروح "قصر العينى" بسرعة، وكان قصر العينى يبعد عن مكان تواجدى 14 دقيقة.

وأضاف النبوى، أنه أصيب بقصور حاد في الشريان التاجى، وأجرى الطبيب الخاص به عملية فورًا، مشيرًا إلى أن عقب "القسطرة "استفاق على حب الجمهور، والدعوات التي تلقاها من الجمهور، لافتًا إلى أنه شعر بالدفء من الكلمات التي تلقاها من الناس، وهو الدافع الحقيقى الذى جعل القوة تغمرنى، ووجه الشكر والتقدير لزوجته التى قدمت كل الدعم له فى فترة تعبه، وحياته بأكملها.

واستطرد النبوى، أن الإرهاق هو السبب خاصة الأعمال الأخيرة اللتى قدمتها وهى "واحة الغروب" وممالك النار، علمًا بأننى شخص "هيلثى" يأكل بطريقة سليمة، ورياضى وخلافه، إلا أن التعب أصابنى، موضحًا أن أغلب أصدقائى نصحونى بالفضفضة، واستخراج الطاقة من جسدى.

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يعرض حاليا لخالد النبوى مسلسل "ممالك النار" على قناة cbc والذى يوثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بدايات القرن السادس عشر وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن قصة مسلسل ممالك النار تكشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.

"ممالك النار" بطولة الفنان خالد النبوى، ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبدالمنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج البريطانى "بيتر ويبر"، الذى قدم عددا من الأفلام الشهيرة.