شكرا لقرائتكم خبر عن مقدمة نارية من صاحبة السعادة لـ خالد النبوى: شموخ وهيبة ومتطور دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إسعاد يونس، خلال استضافتها النجم خالد النبوى فى برنامجها "صاحبة السعادة"، إن هذا النوع من الحلقات يسعدها بشكل كبير، خاصة أن النجم الذى معنا صناعة مصرية، مشيرة إلى أنه مصرى حتى النخاع وملامح وجهه وتكوينه الجسمانى خير دليل، لافتة إلى أنه عند اختياره لتسجيد شخصيات يرجع ذلك إلى ملامحه ولهجته ونبرة صوته التى تجعله شامخا وحاجة فيها "هيبة".

وأضافت إسعاد، خلال مقدمة برنامجها "صاحبة السعادة " الذى يعرض على شاشة قناة dmc، أن النجم خالد النبوى فنان جاد ومتعمق للغاية، واخد الحكاية جد جدا، وبيفكر فى التطور طول الوقت، وفى فنانين ماشيين بالفطرة، لكن خالد النبوى نجم كبير.

فى سياق مختلف، يعرض حاليا للنجم خالد النبوى مسلسل "ممالك النار" على قناة cbc والذى يوثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بدايات القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن قصة مسلسل ممالك النار تكشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.

"ممالك النار" بطولة النجم خالد النبوى، ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبدالمنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج البريطانى "بيتر ويبر"، الذى قدم عددا من الأفلام الشهيرة.