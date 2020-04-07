شكرا لقرائتكم خبر عن باسكال مشعلانى تقدم أغنية جديدة بعنوان "استنى" باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة اللبنانية باسكال مشعلانى فى أغنية تحمل إسم "استنى" مع الشاعر محمد رفاعى والملحن ملحم وتقدمها باللهجة المصرية بعد نجاح أغنيتها الاخيرة "اتعذبت كفاية" وتراهن باسكال على الاغنية الجديدة حيث تقدمها بشكل مختلف وجديد عن أعمالها السابقة ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة .

وتعد المرة الثانية التى تتعاون فيها مع الشاعر محمد رفاعى بعد نجاح أغنية "اتعذبت كفاية" والتى حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت ترتيب الأغانى فى عدد من البرامج الإذاعية وهى من كلمات وألحان رفاعى ومن توزيع الموسيقار عادل عايش، وتم تصويرها فى تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبنانى زياد خورى.

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وروت النجمة باسكال مشعلانى مؤخرا موقفا تعرضت له بسبب خوفها من الكلاب، بأن زوجها حاول أن يدخل الطمأنينة، فقال لها إن "الكلاب تشم رائحة الخوف فتهجم فحاولى أن تتماسكى ولا تكونى خائفة".

وتابعت باسكال، خلال استضافتها مع هشام سليم، فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، المذاع على قناة on، زوجى قال لى روحى افتحى الباب، وبمجرد ما الكلب شافنى هجم عليا خلانى جريت بسرعة وطلعت فوق الشجرة، وزوجى ظل يضحك وأنا على الشجرة.

فيما قال النجم هشام سليم، إن والده كان يحب الكلاب جدا، ولديه ما يقرب من 7 كلاب، وفى مرة قال لنا: "أنا لما بقول للكلب حاجة بيعملها اشمعنا انتو مش بتسمعوا الكلام".