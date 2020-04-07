فيديو| نسرين طافش تقلد رضوى الشربيني و"الشرنوبي" يقلد حمو بيكا.. حياة النجوم في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد كبير من النجوم اللجوء إلى بعض الوسائل المختلفة للترفيه عن أنفسهم وجمهورهم خلال فترة الحجر المنزلي، الذي نعيشه الاَن، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهناك عدد من نجوم الفن لجوء إلى الرقص والغناء والتمثيل على برنامج "تيك توك"، بينما لجأ أخرون لوسائل ترفيهية أخرى كالطبخ أو البحث في البوم الذكريات أو اللعب مع أولاده كنوع من التسلية والترفيه.

"الخليج 365" يعرض لكم جانب من حياة النجوم في العزل المنزلي:

إيمي طلعت زكريا وشقيقها

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهورها بمقطع فيديو جمعها مع شقيقها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرا فيه وهما يقلدان والدهما الفنان الراحل طلعت زكريا في مشهد له في فيلم "غبي منه فيه"، الذي شارك معه التمثيل الفنان هاني رمزي.

نسرين طافش

كما شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تقلد المذيعة رضوى الشربيني، وهي تقول :"أوعي الكورونا تخليكي ترجعي للإكس بتاعك".

هيدي كرم

فيما نشرت الفنانة هيدي كرم مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه والدتها من داخل غرفتها، كما كانت هايدي حاملة في يدها "بودرة" للوجه، ووضعتها على وجه والدتها، وقالت: "إيه دا وبتعملي بيها إيه"، وقالت والدتها :"يا كلبة سبيني أنظف الأوضة".

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ميريام فارس

شاركت المطربة اللبنانية ميريام فارس متابعيها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميريام في الفيديو رفقة نجلها جايدن من فوق سطح منزلها، وهما يلعبان بـ"طائرة" ورقية.

محمد الشرنوبي

فيما نشر الفنان محمد الشرنوبي مقطع فيديو له، عبر تطبيق "تيك توك"، ظهر فيه وهو يقلد حمو بيكا وهو يتحدث عن أغنية "بنت الجيران"، قائلا: " مش بتاعتي بس أنا وريته تكة صغيرة وعرفته إني لما بحب أعمل حاجة بعملها".

خالد أنور

ونشر الفنان الشاب خالد أنور مقطع فيديو، عبر حسابه بتطبيق "تيك توك"، وهو يقلد فيه الفنان سمير غانم والفنان الراحل جورج سيدهم في مشهد كوميدي من مسرحية "المتزوجون"، قائلا: "اللي قال إن الجواز دا نعمة ياخد جايزة.. ليا واحد صاحبي متجوز بقاله 3 سنين بس بقى إيه أتجنن وجاله لين عظام وأحول سنتين ومات".