محمود البزاوي: "فخور بتصنيع كمامات في مصنع غزل المحلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان محمود البزاوي عن سعادته بتطوير ماكينة "كمامات" طبية بورش مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، للمساعدة في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ، مشيرًا أن والده الراحل كان يعمل بنفس المصنع.

ونشر البرزاوي صورة من داخل المصنع، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: " بما إني محلاوي ووالدي واحد من عمال مصنع غزل المحلة الله يرحمة .. عايز أقول إني فخور جدا بتصنيع ماكينة كمامات طبية بورش الشركة بمعدل 100كمامة في الدقيقة .. تعيشي يا محلة يا فخر الصناعة المصرية .. و تحيا مصر".

وقال رضا الهليس، الأمين العام المساعد للجنة النقابية لشركة غزل المحلة، لمصراوي إن الشركة طورت ماكينة إنتاج كمامات طبية لمواجهة كورونا للمساهمة في التصدي لانتشار المرض.

وأضاف: "بدأنا اليوم في قطاع الغزل إنتاج كمامات طبية بعد تطوير الماكينة في ورش الشركة لتصبح طاقتها الإنتاجية 100 كمامة في الدقيقة بالتعاون مع قطاع الأقطان الطبية"