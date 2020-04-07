سليمان عيد بشعر طويل وريهام أيمن بصحبة "كلبها".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - :إعداد- منال الجيوشي

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

:الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها داخل منزله

شمس

.نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أصفر

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بكلبها داخل حديقة منزلها.

نانسي عجرم

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نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها علقت عليها: "وأنت في طريقك للسعادة، لا تنس نفسك".

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بـ"البيجاما".

كريم فهمي

نشر الفنان كريم فهمي صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز من كواليس مسلسل "ونحب تاني ليه"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ونحب تاني ليه".

سليمان عيد

نشر الفنان سليمان عيد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بشعر طويل، وعلق: "أدي نتيجة قفل محلات الحلاقة".

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر"، وعلقت: " بوقت يللي تصورت فيها هالصورة كنت قول شو عبالي ضل بالبيت وما سافر ولا اشتغل بدي ارتاح !!! طيب اليوم العكس دخيلكن بدي اشتغل وسافر وصور وغني طلعوني من البيت".