بينهم يسرا وفيفي عبده.. نجوم الفن ينعون رجل الأعمال منصور الجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي رجل الأعمال المصري منصور الجمال، الذي توفي اليوم الإثنين بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

يسرا

ونشرت يسرا صورة للراحل منصور الجمال، عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى الله.. هتوحشني يا صديقي العزيز هفضل فكراك بقلبك الطيب وسيرتك الحلوة، هنفتقدك جميعا يا أجدع صديق وأخ.. ربنا يصبرنا على فراقك.. عزائي لعائلة الجمال وجميع أفراد أسرته. و إنا لله وإنا إليه راجعون.".

فاتن موسى

كما نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى صورة للراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " حل إلى جوار ربه اللطيف الحليم الرؤوف الكريم الرحمن الرحيم

صديقي وأخي وحبيب العمر العزيز عليّ منصور الجمال".

وأضافت فاتن: "وداعاً يا صديقي..وداعاً يا صانع الفرح.. أحدّث نفسي مع من سأسترسل في الضحك بعد الآن..مع من سأُقهقه ضحكاً.. وأنصت سرداً.. مع من سأتشارك مناسباتنا السعيدة وأعيادنا ولحظاتنا اليومية.. سأشتاق إليك كثيراً يا رفيق الأيام يا صديقي وأخي.. سأفتقدك يا منصور، الله يرحمك والجنة تكون نصيبك، الفاتحة لروحك الحلوة يا حبيبي يا منصور".

بوسي شلبي

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كما نشرت المذيعة بوسي شلبي صورة للراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"البقاء لله".

فيفي عبده

فيما نشرت أيضا الفنانة فيفي عبده صورة منصور الجمال، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " إنا لله وإنا اليه راجعون رجل الأعمال منصور الجمال في ذمه الله الرجاء الدعاء له".

عمرو عرفة

كما نشر المخرج عمرو عرفة صورة الراحل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: " كان أطيب من الطيبة .. وداعاً صديقي منصور الجمال .. ربنا يرحمك .. الفاتحة علي روحة .. إنا لله و إنا إليه راجعون".

لطيفة

ونشرت لطيفة صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الله يرحمك يا منصور .... الله يرحم روحك الجميلة كنت أخ و صديق عزيز ربنا يصبر أهلك و احبابك .. إنا لله و إنا اليه راچعون منصور الجمال في ذمة الله".

ليلى علوي

ونشرت علوي صورة بيضاء، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " إنا لله وإنا اليه راجعون .. ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية .. ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان".