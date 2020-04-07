قبل أيام من رحيله.. صلاح فايز: أخشى على الأغنية من الهجمة الشرسة لـ"المهرجانات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة :

عن عمر يناهز الـ86 عاما رحل مساء السبت الماضي الشاعر الكبير صلاح فايز، وهو يحمل قلقا على الأغنية المصرية من عشوائية المهرجانات ،حسبما قال فيتصريح له لـ"الخليج 365" قبل أيام من رحيله.

وقال الشاعر الكبير: "أخشى على الآغنية من تلك الهجمة الشرسة المسماه بأغاني المهرجانات، وخاصة مع رصد لحالات تشويه أغاني لها قيمتها بالوجدان، ويجب أن يتصدى لهذه الترهات والأعمال الصبيانية الغير واعية بما تقوم به من هدم ما قامت به الأجيال التى ارتقت بالذوق العام فى الموسيقى والغناء ".

وأضاف: "الجهة الأولى التي عليها التصدي هى وزارة الثقافة والتى تتبعها الرقابة على المصنفات الفنية، لأنها تملك المنع والمنح والعقاب والجزاء، أما الأصل فهم ورثة الفنانين الذين تم الاعتداء على ملكيتهم الفكرية للموسيقى والأغانى بإقامة الدعاوي القضائية التى تحفظ لهم حقوقهم وتستردها من فنانى العشوائيات".

ورحل الشاعر الكبير صلاح فايز السبت الماضي، بعد صراع مع المرض.

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وبدأت مسيرة الشاعر الراحل صلاح فايز مع الموسيقار محمد فوزي، وقدم من كلماته أغنيتين شهيرتين، هما "بعد بيتنا ببيت كمان.. حلو ساكن من زمان" وأغنية " يا ولاد بلدنا يوم الخميس"، وساعد انتشار الأغنيتين على صدور شهادة الميلاد الفنية لفايز بين كتاب الأغنية فى طليعة الستينيات.

وفور هذا التعاون المثمر مع فوزى، إجازته لجنة النصوص والغناء برئاسة الموسيقار محمد حسن الشجاعى فى الإذاعة المصري

والتحق بمعهد الفنون المسرحية، ومن روائع الأغانى الإذاعية التى قدمها فايز كانت أغنية "أكتر تلاتة بحبهم.. بنتى وابنى وأمهم" لإسماعيل شبانة، والتى حظيت بشعبية كبيرة بين مستمعى الراديو، فضلا عن بعض الأغانى مثل "زى البحر غرامك" لمحمد قنديل،

و"جالك وقتك" لكارم محمود، و"خفة دمك مش على حد" لعبد اللطيف التلبانى، وغدارين لمحرم فؤاد .

بعد التعاون المثمر مع فوزى، كان اللقاء مع شادية بأغنية "كلك حنية يا حبيبى ..كلك حنية ..وما فيش زيك فى الدنيا ده واحد فى

المية"، وأغنية "الحب الحقيقى" من ألحان خالد الأمير.

شكل فايز وخالد الأمير ثنائيا فنيا، وقد أبدعا معا فى عشرات الأغنيات التى حملت توقيعهما، ولكن أشهرها على الإطلاق كانت رائعة "وحشتنى" لسعاد محمد،