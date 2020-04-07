رحيل "فتاة جيمس بوند" عن 94 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفيت النجمة ​أونور بلاكمان​، التي إشتهرت من خلال بطولتها لأحد أفلام سلسلة "جيمس بوند"، اليوم، عن عمر ناهز الـ94 عاماً.

وقالت عائلة بلاكمان، في بيان نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، إنها ماتت ميتة طبيعية، بمنزلها في ساسكس بجنوب إنجلترا.

وجاء في البيان: "بقدر ما كانت أماً وجدة محبوبة للغاية، كانت أونور ممثلة ذات موهبة إبداعية غزيرة الإنتاج، جمعت بشكل استثنائي بين الجمال والعقلانية والبراعة الجسدية، إضافة إلى صوت فريد واحترام أخلاقيات العمل".

وأضاف البيان: "حققت مكانة بارزة في عالم السينما والترفيه مع الالتزام التام بالمهنية والاحتراف في جميع أعمالها، ساهمت في بعض الأفلام الرائعة والإنتاج المسرحي في عصرنا".

وأدت بلاكمان دور بوسي غالور في فيلم "Goldfinger"، ضمن سلسلة أفلام "جيمس بوند" عام 1964، وكذلك دور كاثي غال في مسلسل "The Avengers star" عام 1961.

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