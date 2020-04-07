شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل وإياد نصار بملابس "سبعيناتى" فى مسلسل ليالينا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر إياد نصار وغادة عادل بملابس حقبة السبعينيات، وذلك فى كواليس مسلسلهما "ليالينا" الذى تدور أحداثه فى هذه الحقبة، ويجسد إياد نصار دور زوج غادة عادل بينما تجسد الممثلة الشابة رنا رئيس دور ابنتهما فى العمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل.





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من ناحية أخرى، أوشكت أسرة مسلسل "ليالينا" للنجمة غادة عادل وإياد نصار على الانتهاء من التصوير بعد 3 أسابيع، استعداداً لعرضه في شهر رمضان المقبل، ورفع المخرج أحمد عبد الفتاح حالة الطوارئ داخل لوكيشن العمل، ومنع الإجازات، وتم رفع ساعات التصوير لتصل لـ15 ساعة يوميًا، حيث يتم التصوير حاليًا في ديكور حارة العدلية بمنطقة شبرا منت.

واستعان القائمون على المسلسل بأكثر من طبيب للتواجد فى موقع التصوير لقياس درجات كل الموجودين بشكل يومى قبل بدء التصوير، إضافة إلى التعقيم الكامل للأبطال وأيضا للكويشن، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا الذى يعانى منه العالم أجمع.

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات، ويشارك فى بطولته صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويشهد المسلسل عودة 3 من أبطاله إلى الدراما الرمضانية، حيث غابت غادة عادل العام الماضى بعدما قررت تقديم "مملكة إبليس" خارج الشهر الكريم، واياد نصار الذى غاب آخر عامين منذ تقديمه "هذا المساء رمضان 2017، وخالد الصاوى الذى يغيب منذ بطولته لمسلسل "هى ودافنشى" مع ليلى علوى عام 2016، أما صابرين فتواجدت العام الماضى بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع على ربيع وإخراج وائل احسان.