شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة البريطانية أونور بلاكمان "فتاة بوند" عن 94 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت عائلة الممثلة البريطانية أونور بلاكمان التي اشتهرت من خلال بطولتها لأحد أفلام سلسلة جيمس بوند إنها توفيت اليوم الاثنين عن 94 عاما.

وقالت العائلة في بيان نشرته صحيفة الجارديان إن بلاكمان ماتت ميتة طبيعية بمنزلها في ساسكس بجنوب إنجلترا.

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وجاء في البيان "بقدر ما كانت أما وجدة محبوبة للغاية، كانت أونور ممثلة ذات موهبة إبداعية غزيرة الإنتاج، جمعت بشكل استثنائي بين الجمال والعقلانية والبراعة الجسدية، إضافة إلى صوت فريد واحترام أخلاقيات العمل".

كما جاء في البيان "حققت مكانة بارزة في عالم السينما والترفيه مع الالتزام التام بالمهنية والاحتراف في جميع أعمالها، ساهمت في بعض الأفلام الرائعة والإنتاج المسرحي في عصرنا".

وأدت بلاكمان دور بوسي جالور في فيلم "جولدن فينجر" (إصبع الذهب) ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند عام 1964 وكذلك دور كاثي جال في مسلسل الجاسوسية "ذي أفينجرز" (المنتقمون) عام 1961.