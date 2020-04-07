شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثالث من Elite..ابتعد عن الجنس واقترب من العلاقات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمرالعالم هذه الفترة بـ أزمة فيروس كورونا، الذى أدى إلى بقاء الكثيرين حول العالم، فى منازلهم، وفرض حظر التجوال فى العديد من البلاد حول العالم، بسبب انتشارالمرض الذى أدى إلى وفاة الكثيرين، جنبا إلى ذلك تم إغلاق أغلب دورالسينما حول العالم، فـبقى للمتابعين الشاشة الصغيرة، حيث يمكنهم متابعة أخرالأعمال الدرامية الجديدة.

ودون سابق علم بـما قد يسببه الفيروس الوبائى الذى انتشر سريعا، قررت شبكة نيتفلكس، طرح الموسم الثالث من المسلسل الأسبانى Elite، على منصة البث فى 13 مارس الماضي، الذى تضمن 8 حلقاتـ طرحت دفعة واحدة على شبكة نيتفلكس، كـ العادة، فـ كان الوقت الأمثل لـ مساهدة الموسم الجديدة، الذى استطاع أن يحصد تقييمات وصلت إلى الـ 8، لتأتى أخر حلقة فى الموسم وتحصد تقييم وصل إلى 9.2 على موقع imdb.



Elite

اشتهر مسلسل الدراما الأسبانى Elite، بالعديد من اللقطات التى تحتوى على مشاهد الإغراء، بالإضافة إلى تصنيفها +18، للعديد من المتابعين، لكن على غير عادة العمل، جاء الموسم الثالث خالى من أغلب هذه المشاهدة، ألا قلة قليلة منها، وركز أكثر على حياة طلاب، والمشاكل التى يتعاملون معها بشكل أكبر عن المواسم السابقة، بالإضافة إلى ذلك، موت "بولو"، صديقهم، أدى إلى تماسكهم من جديد ببعضهم البعض.

الموسم الثالث من مسلسل Elite، احتوى على الكثير من المشاهد التى تساعد على التعاطف مع أكثر الشخصيات تعاطفا، وأبرز أن لكل منهم جاب جاص به، لم يكشفه للكثيرين، جنبا إلى محاولاتهم المتعددة فى إنقاذ ما تبقى منهم، والحفاظ على صداقتهم.

فـ كان من أهم لقطات الموسم الثالث، هو تكاتفهم معا، لإزالة أى دليل على أن "لو" هى التى قامت بـ قتل، "بولو" عن طريق الخطأ، فـ ما كان منهم، ألا أن ساندوها، وقاموا بالوصول إلى حل لا يربط اى منهم بالجريمة، إيمانا منهم بـ قوة صداقتهم.



Elite

لتنتهى أحداث الموسم الجديد، بـ طريقة ترضى جميع متابعيه، فـ منهم من اكمل طريقة ليذهب إلى الجامعة، ومنهم من يحاول من جديد أن يستكمل دراسته، لينهى أخر أعوامه الدراسية ليتمكن من الألتحقاق بالكلية التى يريدها.

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وكانت من أكثر الأشياء التى أدت إلى تعجب الكثير من متابعى المسلسل، هو عدم ظهور، نانو، خايمي لورينتي لوبيز، الذى يعد بطل من أبطال المسلسل منذ أول مواسمه، لكن طرح اسم فقط بين بعض من ابطال العمل.

العمل تتراوح مدة حلقاته إلى الساعة، واستطاع العاملين عليه أن يتمكنوا من أن يبقوا المتابعين دائما على انتظار الحلقات، دون شعورهم بالملل، العمل يسير بـ شكل متميز بين باقى أعمال نيتفلكس، ويقوم بـ انتظاره العديد من متابعى الشبكة من حول العالم.



Elite

وكانت قد انتشرت التقارير الفترة الماضية، عن بدء العمل على كلا الجزئين الرابع والخامس، معلن حيث يطرحان متتاليان، فى ربيع وخريف العام المقبل 2021، مع عدم الكشف عن أى من حطوط المواسم الجديدة، بالإضافة إلى عدم الكشف عن وجوج إضافات جديدة لـ طاقم الممثلين.

يذكر أن المسلسل الإسبانى Elite حصل على تقييمات 7.6 عبر موقعIMDB، وقامت هذه الشخصيات ببطولة الموسم الثالث من العمل: صموئيل (إيزان إسكاميلا)، كريستيان (ميجيل هيران)، جوزمان (ميجيل برناردو)، لو (دانا باولا)، ناديا (مينا الهاماني)، كارلا (إستير إكسبوسيتو)، بولو أندر (آرون بايبر) وعمر (عمر أيوسو)، كايتانا (جورجينا أموروس)، ريبيكا (كلوديا سالاس)، وفاليريو (جورج لوبيز).

وشاهد الموسم الأول من Élite وفقًا لـموقعVariety، أكثر من 20 مليون مشاهد خلال شهر أكتوبر عام 2018، وتم عرض الموسم الثاني لأول مرة في 6 سبتمبر الماضى ويتناول نتائج وفاة مارينا، مع الكشف عن مجموعة جديدة كاملة من أعضاء فريق العمل.