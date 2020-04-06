طليق ليلى علوي يفارق الحياة بسبب كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي رجل الأعمال المصري منصور الجمال، طليق الفنانة ليلى علوي، مساء اليوم الاثنين بعد صراع مع المرض، وتدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت وسائل إعلام محلية عن خبر الوفاة، كما قال الكاتب الصحفي محمد صلاح عبر تويتر: "آسف مضطر للإعلان عن وفاة صديقي العزيز والدبلوماسي الراقي ورجل الأعمال الوطني منصور الجمال متأثرا بإصابته بفيروس كورونا".

ونعاه صلاح قائلا: "اللهم تغمده برحمتك التي وسعت كل شيء وتجاوز عنه وأبدله دارا خيرا من داره واجعل الموت راحة له من كل شر ويوم لقائك خير أيامه واجعل مثواه الجنة يا رحمن يا رحيم".

وكانت الحالة الصحية لمنصور الجمال، الذي يشغل رئيس مجلس إدارة شركة "نيو جيزة" للتنمية العقارية، قد تدهورت خلال الأيام الماضية، بعد أن شعر بأعراض أنفلونزا، وعند إجراء الكشف الطبي، والتحاليل المعملية، ثبت إصابته بالتهاب رئوي حاد، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، نظرًا لتعرضه لـ"نزلة شعبية حادة".

وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وبسبب تقدمه في السن لم تستطع أسرته نقله من مستشفى العزل المتواجد بها بمحافظة القاهرة، إلى إحدى المستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، ونصحه الأطباء بالبقاء.

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جدير بالذكر أن رجل الأعمال منصور الجمال، تخرج من كلية الحقوق، وعمل في بداية حياته دبلوماسيًا، في جامعة الدول العربية، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد من المشروعات في مصر والعديد من دول العالم.

والجمال هو عم خديجة الجمال زوجة جمال مبارك، وأسس الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية، حيث حصل على موافقة الحكومة البلجيكية عليها، كما أنه من أوائل المسؤولين المصريين الذين وضعوا قواعد الحوار العربي الأوروبي، وأسس في بروكسيل النادي العربي الأوروبي الذي يجمع به الأعضاء الأوروبيين للمفوضية الأوروبية.

وتزوج منصور من الفنانة المصرية القديرة ليلى علوي عام 2007 وانفصلا عام 2015، ووصفها بأفضل زيجة، على الإطلاق، حيث تزوج منصور 3 مرات.