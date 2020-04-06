مرام عبد العزيز تسبب ضجة: المساجين أولى بتجارب اللقاح من الفئران!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الممثلة السعودية مرام عبدالعزيز، ضجة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب اقتراحها بدء التجارب البشرية لأي لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد على الأشخاص المقبوض عليهم في قضايا تمس أمن الدولة.

البداية كانت مع تغريدة للممثلة السعودية قالت فيها: "لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصةً في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل، كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة، منها عقاب لهم، ومنها تستفيد منهم البلد، هم أولى بالتجارب من الفيران والقرود اللي ما أذتنا بشيء".

وقد لاقى كلام مرام عبدالعزيز انتقادات واسعة وشن العديد من متابعيها هجوما حادا عليها، حيث كتب أحدهم: "الحمد لله أن الأمر مش بأيدك.. ربنا يهديكي"، وكتب آخر: "يا قاسية".

يأتي حديث مرام بعد أيام من ردها الصادم على الكاتب السعودي عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ عندما سألها عن أجمل صفة فيها، وتضمن ردها كلمات جريئة أثارت صدمة بين بعض المغردين عندما أجابت آل الشبخ قائلة:"ولا شيء"، مضيفة: "أنا نفسية وما أثق بأحد إطلاقا، لساني طويل وما أجامل فيه أحد، صريحة إلى حد الوقاحة أحيانا".

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وتابعت الممثلة السعودية بأنها "مترددة، أفكر بزيادة، مليانة عيوب ونواقص، عندي عقلية إجرامية تخليني أحمد الله انه ما ولاني على أحد ولا كان نسفت دول باللي فيها، يعني من الآخر ما فيني شيء صاحي، بعد ليه الكذب؟".

وقال عدد من المغردين إن مرام عبد العزيز تُعرف بجرأتها في التصريحات، كما سبق لها وأن تحدت الإعلامي السعودي طارق الحربي على الهواء مباشرة عندما طلب منها الأخير بإزالة المكياج عن وجهها، فوافقت مرام على الفور دون تردد، وفعلا مسحت المكياج بالمناديل المبللة على الهواء، ووقتها هناك من اعتبر أن تصرف عبدالعزيز يدل على جرأتها، وأكد العديد أنها لم تزل شيئا من المكياج، وأن المناديل المبللة غير كافية لإزالة أثر بعض المستحضرات مثل الكونتور والفاونديشين، غير أنها لم تتخل عن العدسات الملونة أيضا وبالتالي لم تكن بالجرأة الكافية لتُظهر "شكلها الطبيعي".