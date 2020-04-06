الأردنية هنا ملحس تغني في مصر أونلاين لأول مرة

بالتزامن مع تريند الحفلات الأونلاين للتوعية لمكافحة كورونا، قررت المطربة الأردنية هنا ملحس خوض مغامرة تقديم أولى حفلاتها الأونلاين بمصر، في تمام الثالثة مساء اليوم الجمعة.

وتطل هنا على جمهورها المصري خاصة والعربي بشكل عام لأول مرة أونلاين بحقل غنائي مياشر عبر منصة انستجرام، بالتعاون مع منصة CNL music، تشدو خلالها بتوليفة من أشهر أغنياتها العربية والإنجليزية.



وتعد ملحس من أبرز أصوات الموسيقى البديلة فى الأردن، انطلقت فى رحلتها الغنائية منذ قرابة 9 سنوات، بعدة تجارب موسيقية باللغة الإنجليزية، حتى قدمت انطلاقة فنية احترفية منذ سنتين تتزامن مع ظهور ألبومها الأخير ناسي، والتي تعاقدت خلاله مع يونيفرسال ميوزيك العالمية.



وقد حققت هنا خلال مشوارها الفني نجاحات جيدة، واستطاعت أن تجذب جمهوراً عريضاً في العديد من البلدان العربية، كما أحيت العديد من الحفلات الناجحة.

قد يهمك أيضا:

تفاصيل الحفلات الثلاث الي تجمع حسن شاكوش بعمر كمال في لبنان

أسماء جلال تصل إلى مليون متابع على انستجرام