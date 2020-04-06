توم كروز يعلن موعد العرض الجديد لفيلمه Top Gun Maverick

القاهرة - لايف استايل
أعلن النجم توم كروز عن تأجيل عرض الجزء الثاني من فيلمه Top Gun Maverick والذي كان من المقرر عرضه في يونيو المقبل.
وعبر حسابه الرسمي على Twitter وضح توم كروز أنه تم تأجيل الفيلم بسبب فيروس كورونا الذي تفشى في العالم.
وكتب كروز"أعلم أن الكثير منكم انتظر 34 سنة، ولكن لسوء الحظ، سيكون أطول قليلاً، "توب جان:مافريك" سيعرض في ديسمبر، كونوا آمنين".
يعد دور "مافريك" الذي جسده الممثل الأمريكي توم كروز في فيلم Top Gun واحدًا من أهم الأدوار التي ساعدت على تحقيقه الشهرة والنجاح.
شهد مهرجان Comic-Con، عرض الإعلان الدعائي للجزء الجديد الذي تولى إخراجه جوزيف كوسينسكي.
ويظهر كروز في دور المدرب "فال كريمر" الذي يساعد الطيارين المقاتلين على التأقلم مع التكنولوجيا الحديثة وتجاوز الأساليب القديمة التي عفا عليها الزمن.
يشار إلى أن الجزء الأول حقق إيرادات عالية في شباك التذاكر العالمي تجاوزت 350 مليون دولار، في الوقت الذي بلغت ميزانيته 15 مليون دولار فقط.
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