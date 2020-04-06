حاتم فهمي يكشف كواليس عودته للغناء

عاد المطرب حاتم فهمي لجمهوره من جديد بعد غياب، بفيديو كليب جديد طرحه أول أمس عبر قناته بموقع الفيدوهات الشهير "يوتيوب" والمتاجر الإلكترونية، يحمل عنوان «شفت».

وكشف المطرب حاتم فهمي كواليس أغنيته الجديدة «شفت»، وعن كواليس التحضير لها، وغيابه عن الغناء خلال الفترة الماضية، ولماذا اختار التوقيت الحالي لطرح الأغنية، بالرغم من ضبابية السوق بسبب انشغال الجمهور بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا.

وأعرب حاتم فهمي عن سعادته بالعودة للغناء من جديد لأسباب عديدة منها انشغاله بعمل خارجي بعيد عن سوق المزيكا الذي أصبح به العديد من المشاكل، وأنه يحب العمل بطريقته وأسلوبه بعيدا عن قيود شركات الإنتاج، موضحا أنه كان في انتظار الفرصة الجيدة التي تحقق ذلك، خاصة وأنه يقوم بالإنتاج لنفسه بداية ألبومه الأول «مش من حقك»، وتابع: «خلال الفترة الماضية شجعني المحيطين بي للعودة للغناء من جديد لأعود للغناء عبر أغنية «شفت» من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربيني».

وأضاف حاتم فهمي أنه حرص على الظهور في الكليب بلوك جديد من حيث الشعر والملابس واللياقة البدنية لتتماشى مع عودته للجمهور، الذي وعدهم بعدم تكرار الغياب مرة أخرى.

وبسؤاله عن هل قلق من طرح الأغنية في هذا التوقيت بالرغم من انشغال الناس بفيروس «كورونا»، أكد أنه لم يقلق من هذا الأمر، فأنه لديه خطة يعمل بها خلال الفترة المقبلة، بدايتها طرح أغنية «شفت» ذات طابع الشتوي على طريقة الفيديو كليب، فلا يجب أن أقوم بتعطيل طرحها بسبب الكورونا، وضمن الخطة طرح أغنية بعد شهر رمضان مباشرة، وبعدها ألبوم غنائي كامل، وكذلك تنشيط محتوى قناتي عبر اليوتيوب، وأوضح حاتم فهمي بأن طرح الأغاني لم يتوقف في العالم كله حاليا بسبب الفيروس، والجمهور حاليا يجلس في المنزل التزاما بالحجر الصحي ووينتظر الأعمال الفنية.

يذكر أن الألبوم الأول لحاتم فهمي «مش من حقك» طرحه عام 2004، وحقق به نجاحًا كبيرًا، ويتكون من 10 أغاني، وهما: «مش من حقك، و قالت عينية، وبيسألوني، و بتحب غيري، و حاسك وشايفك، و بتخليني احبك، و كل يوم، ومتسبينيش، ومتخافش عليا».

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