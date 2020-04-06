ليندسي لوهان تعلن عودتها للغناء بعد غياب 10 سنوات

يبدو أن ليندسي لوهان قررت أن تعود من جديد للساحة الغنائية بعدما ابتعدت عنها منذ عام 2010، حيث لم تستكمل وقتها تسجيل أغاني ألبومها الثالث، وفي 2019 ترددت العديد من الأنباء حول عودة لوهان للساحة الغنائية من جديد، حتى ظهرت في يوليو من نفس العام وأكدت صحة هذه الأخبار.

وكان قد شهد يوليو الماضي العديد من التساؤلات من قبل جمهور لوهان حول عودتها رسمياً، إلا أنها تركتهم متشوقين حتى فاجأتهم خلال هذا الأسبوع بتريلر قصير نشرته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليه قائلة : I'm Back.



يذكر أن لوهان كانت بدايتها في عالم المزيكا عام 2002، عندما قامت جلوريا إستيفان بالاتفاق معها على إنتاج خمسة ألبومات غنائية، وحققت نجاحاً ملحوظاً في ذلك الوقت إلا أنها بدأت تتوقف وتبتعد تدريجياً عن جمهورها مع بدء معاناتها مع الإدمان.

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