القاهرة - لايف استايل
يبدو أن ليندسي لوهان قررت أن تعود من جديد للساحة الغنائية بعدما ابتعدت عنها منذ عام 2010، حيث لم تستكمل وقتها تسجيل أغاني ألبومها الثالث، وفي 2019 ترددت العديد من الأنباء حول عودة لوهان للساحة الغنائية من جديد، حتى ظهرت في يوليو من نفس العام وأكدت صحة هذه الأخبار.
وكان قد شهد يوليو الماضي العديد من التساؤلات من قبل جمهور لوهان حول عودتها رسمياً، إلا أنها تركتهم متشوقين حتى فاجأتهم خلال هذا الأسبوع بتريلر قصير نشرته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليه قائلة : I'm Back.
يذكر أن لوهان كانت بدايتها في عالم المزيكا عام 2002، عندما قامت جلوريا إستيفان بالاتفاق معها على إنتاج خمسة ألبومات غنائية، وحققت نجاحاً ملحوظاً في ذلك الوقت إلا أنها بدأت تتوقف وتبتعد تدريجياً عن جمهورها مع بدء معاناتها مع الإدمان.
قد يهمك أيضا:
ليندسي لوهان تفاجئ جمهورها بدون مكياج
نجوم "واما" يكشفون كواليس عودتهم إلى الساحة الغنائية
كانت هذه تفاصيل خبر ليندسي لوهان تعلن عودتها للغناء بعد غياب 10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.