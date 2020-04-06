"أبطال بلدنا" أغنية لـ محمد عدوية وجنات لمؤازرة محاربي كورونا

القاهرة - لايف استايل أطلق الفنان محمد عدوية بالاشتراك مع الفنانة جنات، أغنية "أبطال بلدنا"، لمحاربي فيروس كورونا من الأطباء وقوات الشرطة وقوات الجيش، إهداء من حزب "مستقبل وطن".

وشملت الأغنية التي طرحت، صور وفيديوهات للجهود المبذولة من الدولة المصري لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، والشهداء الذين راحوا ضحية الفيروس.

وتضمنت كلمات الأغنية: «تسلم الناس اللي صاحية شدة حيلها ليل نهار، واللي بيساعد بقلبه دول متعدش كتار.. دول جنود مصر.. دول عشانك سهرانين».

كما تضمنت: «دول ملائكة رحمة لينا بيراعونا باهتمام.. اللي بيطبطب علينا والي بيخفف آلام.. ياللي بقى ليكم في قلوبنا حب أكتر واحترام.. انتاو بتضحوا بسببنا.. هما دول ابطال بلدنا رحمة لينا ولولادنا». قد يهمك أيضا: تعرف على كواليس حفل محمد عدوية داخل الجامعة المصرية الصينية إختفاء أول فنانة مصرية مصابة بـ فيروس كورونا

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