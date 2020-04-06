شيماء سيف توجه رسالة لـ شيرين

وجهت الفنانة شيماء سيف رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وكانت شيرين صرحت عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة تويتر، قائلة: أكتر حد كنت نفسي تكون موجودة معايا في الحظر هي شيماء سيف .. وانتوا تحبوا تقضوا الحظر مع مين.
ثم أعربت شيماء سيف مدى سعادتها بتصريحات شيرين، لترد عليها قائلة: ياشيري ده أنا اللي بموت فيكي ويبقى أحلى حظر في العالم إللي أكون موجودة فيه مع أم قلب طيب القمر صاحبة أجمل صوت في الدنيا بحبك أوي أوي أوي.
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