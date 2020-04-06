تعرف على مفاجأة مي كساب لزوجها في عيد ميلاده

القاهرة - لايف استايل
نشرت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو تهنئ خلاله زوجها أوكا بعيد ميلاده، وتفاجئه بمعايدات مجموعة من المقربين.
وقالت مي في الفيديو: " كل سنة وأنت الحياة بالنسبالنا والنسبة لكل اللي بيحبوك.. جمعتلك كل اللي بيحبوك عشان يقولولك كل سنة وأنت طيب.. بحبك".
وحرص على تهنئته بعيد ميلاده كل من، صلاح عبدالله، وحمادة هلال، وخالد غنام، وأحمد شيبة، وأحمد السبكي، وغيرهم من نجوم الفن.
وعلقت مي: "كل سنة وأنت الحياة، ربنا يخليك لينا وتحقق كل اللي نفسك فيه السنه دي"
محمد صلاح والشهير بأوكا من مواليد 6 أبريل 1992، وتزوج من الفنانة مي كساب وأنجب فريدة وداليدا ونوح.
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