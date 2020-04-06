محمد أبو السعد لمصراوي:انتهينا من كتابة 80% من "دهب عيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أكد السيناريست محمد أبو السعد الانتهاء من كتابة غالبية حلقات مسلسل "دهب عيرة"، للفنانة يسرا والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

أبو السعد المشارك في كتابة المسلسل مع أحمد عادل، وأمين جمال، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "انتهينا من كتابة أكثر من 80 % من حلقات المسلسل، وخلال أيام يكون العمل قد تم".

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وأضاف: "مع جهود الشركة المنتجة في تعقيم مواقع التصوير وتوفير سبل الوقاية لفناني العمل، قمنا من جانبنا في الكتابة بمراعاة عدم وجود عدد كبير من الفنانين في مختلف مشاهد المسلسل، وكذلك بالنسبة للمجاميع المشاركة".

واختتم: "من الصعب حاليا تحديد موعد انتهاء تصوير المسلسل؛ إذ نعمل في ظل ظروف صعبه للغاية".

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، هنادي مهنى، وتيام مصطفى قمر.